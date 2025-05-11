İstanbul Valisi Gül: Metrobüs kazasında yaralanan 54 vatandaşımızdan tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edildi

İstanbul Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda saat 16.00 sıralarında duran bir metrobüse bir başka metrobüs arkadan çarptı. Yaşanan kazaya ve yaralıların son durumuna ilişkin olarak İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda meydana gelen kazada, 1 hemşehrimiz hayatını kaybetmiş, 54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, süreç Valiliğimizin koordinasyonunda yakından takip edilmiştir. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Hayatını kaybeden hemşehrimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Yaralı yurtaşları hastanede ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, sağlık durumlarını anbean takip ettiklerini belirterek sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla şunları kaydetti:

"Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda yaşanan elim kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımızın sağlık durumlarını da anbean takip ediyoruz. Kendilerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma titizlikle sürdürülüyor."

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İl Başkanı Özgür Çelik’in yaralı vatandaşların tedavi edildiği hastaneyi ziyaret ederek sağlık durumları ile ilgili bilgi aldığı belirtildi.