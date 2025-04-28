İstanbul Valisi Gül: Okullarımız evlerden daha güvenli, depremde hasar alan okulumuz yok

İstanbul'da öğrencilere verilen 'Afet Farkındalık Eğitimi'ne katılan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'un en güvenli binalarının başında okullarımız geliyor. Okullarımızın hiçbirinde depremden dolayı bir hasar almadığı tespit edildi" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından afet bilincini artırmak amacıyla kent genelinde "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Eğitimlerin yapıldığı Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu'nun bahçesine kurulan afet konteynerinde deprem malzemeleri tanıtıldı.

"İSTANBUL’DA EN GÜVENLİ BİNALARIN BAŞINDA OKULLARIMIZ GELİR"

Vali Gül, burada yaptığı açıklamada, 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen depremler nedeniyle okullarda iki gün eğitim öğretime ara verildiğini hatırlattı.

Bugün afet farkındalık eğitimiyle derslerin yeniden başladığını dile getiren Gül, "İstanbul genelinde bütün okullarda, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizasyonuyla ilk derste afet bilinci konusunda eğitim veriliyor. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki İstanbul’da en güvenli binaların başında okullarımız gelir. Velilerimiz de bunu bir kez daha test etmiş oldu. Çocuklarımızın içi rahat, velilerimizin içi rahat, bizim de içimiz rahat" diye konuştu.