İstanbul Valisi'nden son yaşanan sarsıntılara ilişkin açıklama: "Ana depremden sonra yaşanan olağan süreçlerin bir parçası"

İstanbul Valisi Davut Gül, akşam saatlerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli İstanbullular, ilimizde meydana gelen ve zaman zaman hissedilen artçı sarsıntılar, uzmanlarımızın da belirttiği üzere ana depremden sonra yaşanan olağan süreçlerin bir parçasıdır. Valiliğimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İl ve ilçe afet yönetim merkezlerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Unutmayalım tedbirli olmak önemlidir, panik yapmak ise riski artırır. Rabb'im şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.