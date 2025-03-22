İstanbul Valisi’nden eylemlere ilişkin açıklama: “Ölçülü müdahale yapılıyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ülkenin dört bir yanında sokağa çıkan yurttaşlara polis sert müdahalelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, polisin müdahalelerinin 'gereken ölçüde' olduğunu savunurken, "Bu kirli tezgâha asla geçit yok" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gül, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir.

Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır.

Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek."