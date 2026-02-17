İstanbul ve Adana'da IŞİD operasyonu: Mahkumlar için para toplamışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD soruşturmasında sosyal medyadan “yardım” adıyla toplanan paraların Irak ve Suriye’de Roj ve El Hol kampları ile Rusafa Cezaevi’ndeki örgüt mensuplarına aktarıldığını tespit etti.

İstanbul ve Adana’da saat 05.00’te eş zamanlı operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda dokümanlara el konuldu. 2 şüpheliye yakalama emri çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD’e üye olma ve ''Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a'' muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

IŞİD'LİLER İÇİN PARA TOPLAMIŞLAR

Açıklamaya göre, A.B. adlı şüphelinin kullandığı belirtilen sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yapıldığı, Irak ve Suriye’deki bölgelerde faaliyet yürüten ve Roj Kampı, El Hol Kampı ile Rusafa Cezaevi gibi yerlerde tutuklu bulunan örgüt mensupları ve aileleri için “yardım” adı altında para toplandığı tespit edildi.

Paraların, Y.Ö. adlı kişinin hesabında biriktirildiği ve bu fonların söz konusu kamplar ile cezaevlerindeki örgüt mensuplarına aktarıldığı öne sürüldü.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılık, A.B.’nin kullandığı tespit edilen hesapla para transfer ilişkisi bulunduğu belirtilen 13 şüpheliye yönelik İstanbul ve Adana’da bugün saat 05.00’ten itibaren eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldığını bildirdi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı, aramalarda “örgütsel dokümanlar” başta olmak üzere çeşitli suç unsurlarına el konulduğu kaydedildi.

İKİ KİŞİ FİRARİ

Soruşturma kapsamında iki şüpheli hakkında da yurtdışı çıkış kaydı bulunduğu ve adres tespiti yapılamadığı gerekçesiyle yakalama emri çıkarıldığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklaması da şöyle:

"DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında;

A.B. isimli şahsın kullandığı belirtilen sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Irak ve Suriye bölgesinde faaliyet yürüten ve buralardaki esir kamplarında/cezaevlerinde (Roj Kampı, El Hol Kampı, Rusafa Cezaevi vb.) tutuklu olarak bulunan terör örgütü mensuplarına ve ailelerine yardım adı altında Y.Ö. isimli şahsın hesabında para toplayarak fon toplandığı ve bu fonların söz konusu kamplarda/cezaevlerinde bulunan terör örgütü mensuplarına aktarıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda A.B. isimli şahsın kullandığı tespit edilen hesap ile para transfer ilişkisi bulunan (13) şüpheliye yönelik olarak ilimiz İstanbul ve Adana ilinde bugün saat 05:00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icra edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır. Aramalar sonucunda başta örgütsel dokümanlar olmak üzere birçok suç unsuruna el konulmuştur.

Ayrıca belirtilen şüpheliler haricinde atılı suçlara iştirak eden, yurtdışı çıkış kaydı bulunan ve adres tespiti yapılamayan (2) şüpheli hakkında da yakalama emri çıkartılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."