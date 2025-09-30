İstanbul ve Ankara'da DHKP-C operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul ve Ankara'da DHKP-C'ye yönelik operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bu isimlerin tamamı gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA 12 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DHKP/C'ye yönelik soruşturması kapsamında da 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında "Gazi Mahallesi Spor Kulübü" ve "Gazi Mahalli Alan Yapılanması"na yönelik sabah 05.00 sıralarında ev baskınları düzenlendi.

Toplam 14 kişinin yakalanmasına yönelik 14 adrese yönelik operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, 2 şahsın gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.