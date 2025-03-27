İstanbul ve Ankara'da ev baskınları: Gözaltılar var

Saray talimatlı yargı operasyonu sonrası aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 48 kişinin tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ederken, Ankara ve İstanbul'da bu sabah yine çok sayıda kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Ankara'da yapılan ev baskınlarında sosyolog Veli Saçılık'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Barosu, "Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bu sabah yapmış olduğu operasyon ile gözaltına alınanlar bulunmaktadır. Basın suçları savcısı tarafından 22 kişi hakkında soruşturma açıldığı öğrenilmiştir. Süreci takip etmekteyiz" açıklaması yaptı.