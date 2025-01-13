İstanbul ve Ankara'da Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezleri ücretleri ne kadar?

Türkiye'de hızla artan enflasyon, 2025 özel huzurevleri ve yaşlı bakım merkezi ücretlerini yükseltti.

İstanbul'da ve Ankara'da özel huzurevleri ücretleri taban ve tavan fiyatları belirlendi.

İSTANBUL'DA ÖZEL HUZUREVİ ÜCRETLERİ 2025

Buna göre, İstanbul'da özel huzurevleri ve yaşlı bakım merkezi taban ücreti 15.000 TL, tavan ücret ise 78.975 TL olarak belirlendi.

ANKARA'DA ÖZEL HUZUREVİ ÜCRETLERİ 2025

İstanbul'da ise özel huzurevleri ve yaşlı bakım merkezi taban ücretinin 9.835,06 TL, tavan ücretinin ise 59.503,58 TL olmasına karar verildi.