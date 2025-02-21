İstanbul ve Ankara dahil: Altı ilde ağır taşıtlara yasak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), hava şartları nedeniyle kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

KGM'nin sosyal medya hesabı X'ten, bazı illerdeki meteorolojik duruma yönelik uyarı paylaşımı yapıldı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illeri için turuncu (tehlikeli), İstanbul, Bolu ve Karabük illeri için sarı (az tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen hava şartları nedeniyle kritik yol kesimlerindeki trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için bugün saat 13.00'ten, 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar, iki gün boyunca kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyecek. Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşımaktadır."