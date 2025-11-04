İstanbul ve Ankara için sağanak uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

İç ve doğu bölgelerinin çoğunlukla yağışsız geçeceğini aktaran Çelik, yarın için Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini, perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların olacağını söyledi.

Çelik, hafta sonu ise sadece Trakya'nın batı kesimlerinin çok bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak geçişlerinin görüleceğini ifade etti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da yarın için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacağını, en yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece arasında seyredeceğini belirtti.

Çelik, İstanbul'da yarın, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak geçişlerinin görüleceğini, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 19 ila 20 derece civarında olacağını söyledi.

İzmir'de ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, yarın, perşembe ve cuma günleri havanın bulutlu olacağını ve en yüksek sıcaklığın 23 ila 24 derece bandında olacağını aktardı.