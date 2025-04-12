İstanbul ve Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Antalya ve İstanbul’da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan B.A'nın (51) 7 Nisan'da, kendisini telefonla arayan ve finans sektöründe çalıştığını söyleyen kişinin yüksek kazanç vaadiyle söylenen banka hesabına 225 bin 100 lira gönderdiğini belirterek şikayet etmesi üzerine harekete geçti.

Aynı gün, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde de Ş.A'nın (37) aynı yöntemle 249 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla emniyete başvurduğu anlaşıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, her iki olaya ilişkin şüpheliler M.T. (23) ile S.K. Sarıyer'deki evlerinde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 2 şüphelinin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.