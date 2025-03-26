İstanbul ve Bursa'da ev baskınları: Gözaltılar var

Saray destekli yargı operasyonu sonrası aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararlarının ardından yurt genelinde büyüyerek devam etti.

Özellikle üniversite kampüsleri ve şehir merkezlerinde yoğunlaşan eylemlere öğrenciler öncülük etti.

Bu sabah saatlerinde ise İstanbul ve Bursa’da çok sayıda eve polis baskını düzenlendi.

Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SOL GENÇ'TEN AÇIKLAMA

SOL Genç'ten yapılan açıklamada, "Bu sabah Bursa’da, aralarında üç arkadaşımızın da olduğu birçok öğrenci ev baskınlarıyla gözaltına alındı" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gençliğin mücadelesi baskılarla, operasyonlarla diner mi sandınız? Bu sabah Bursa’da, aralarında üç arkadaşımızın da olduğu birçok öğrenci ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın! #BoykotaDevam #Hükümetİstifa"

Gençliğin mücadelesi baskılarla, operasyonlarla diner mi sandınız?



Bu sabah Bursa’da, aralarında üç arkadaşımızın da olduğu birçok öğrenci ev baskınlarıyla gözaltına alındı.



Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın!#BoykotaDevam #Hükümetİstifa — SOL Genç Yedek (@solgencyedek) March 26, 2025

"BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Türkiye Komünist Gençliği'nden yapılan açıklamada ise, "Bugün sabah saatlerinde İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 7 TKP üye ve gönüllüsü daha anayasal protesto haklarını kullandıkları için evlerinden gözaltına alındılar" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün sabah saatlerinde İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 7 TKP üye ve gönüllüsü daha anayasal protesto haklarını kullandıkları için evlerinden gözaltına alındılar. Öğrenciler seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine; ülkenin keyfi, hukuksuz, belirsiz bir karanlığa hapsedilme girişimlerine karşı adımlarını sıklaştırmaya devam edecek. Yalanlarınızla, iftiralarınızla, hukuk dışı uygulamalarınızla tarihe geçtiniz. Bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!"

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 7 TKP üye ve gönüllüsü daha anayasal protesto haklarını kullandıkları için evlerinden gözaltına alındılar.



Öğrenciler seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine; ülkenin… — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) March 26, 2025

AVUKAT AHMET KESKİN DE GÖZALTINDA

Son kongrede CHP'nin Bursa Yıldırım İlçe Başkan Adayı olan Avukat Ahmet Keskin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.