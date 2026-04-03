İstanbul ve Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da alım-satım uygulamaları üzerinden anlaştıkları kişilerin güvenini kazanarak dolandırıcılık yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerde, mağdurların internet üzerinden verdikleri ilanların ardından bazı şüpheliler tarafından arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin, mağdurları "Ürünü bulunduğum ile gönder, burada yaşayan bir yakının teslim alıp bana göstersin, kontrol ettikten sonra parasını yakınının yanında sana göndereyim." şeklinde beyanlarda bulunarak ikna ettikleri belirlendi.

Bu süreçte mağdurlardan kargo gönderi bilgilerini temin eden şüphelilerin, kargo firmasına giderek kendilerini mağdurun yakını olarak tanıttıkları ve ürünleri teslim aldıkları anlaşıldı.

Şüphelilerin bu yöntemle 60 eyleme karıştıkları tespit edildi.

İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca eylemleri gerçekleştiren 5 şüphelinin de cezaevinde olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerden M.Ş'nin daha önce çeşitli suçlardan 94, H.Ş'nin 65, G.K'nin ise 50 kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.