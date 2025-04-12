İstanbul ve Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Nisan'da, Başakşehir ve Esenler'de iki imalathane olmak üzere, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa ve Kartal ilçeleri ile Diyarbakır'da ''uyuşturucu madde ticareti'' suçuna yönelik toplam 12 adres ve 4 araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 milyon 150 bin adet sentetik ecza hap, 1 milyon adet boş sentetik ecza kapsülü ve 2 ton 688 kilogram sentetik ecza hap üretiminde kullanılan kimyasal madde ile 10 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı ham maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.