İstanbul ve İzmir'de ev baskınları: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Saray talimatlı yargı operasyonu sonrası aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklama kararlarının ardından da devam etti.

Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken, bu sabah saatlerinde İzmir ve İstanbul'da çok sayıda kişinin evine polis tarafından baskın düzenlendi.

Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bazı gözaltıların "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu olan 2911 sayılı kanuna aykırı hareket edildiği" gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.

SOL PARTİ İZMİR İL SÖZCÜSÜ VE YAZAR BARIŞ İNCE GÖZALTINDA

SOL Parti İzmir İl Sözcüsü ve BirGün yazarı Barış İnce ve eşi Sevil İnce, SOL Parti İl Yöneticisi Mehmet Duman'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Sevil-Barış İnce çiftinin küçük çocukları bulunuyor.

SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen ise sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

GÖZALTINDAYIM — Deniz Demirdöğen (@DenizDemirdogen) March 24, 2025

GAZETECİLER DE GÖZALTINDA

Öte yandan Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), bu sabah yapılan ev baskınlarında, gazeteciler Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç, Foto muhabiri Murat Kocabaş ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Sendika.org'dan yapılan açıklamada ise muhabir Zişan Gür'ün gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan gazetecilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

Ayrıca eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Yücel'in TEM'e götürüleceği belirtildi.

TKP: PARTİ YÖNETİCİ VE ÜYELERİMİZ SERBEST BIRAKILMALIDIR

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu ile 3 parti üyesinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Komünist Partisi dün akşam binlerce üye, gönüllü ve parti dostu ile birlikte halkın siyaset yapma hakkını savunmak için Saraçhane’deydi. Bu sabaha karşı TKP’nin Saraçhane’deki gösteriye katılımı gerekçe gösterilerek TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu ile 3 parti üyemiz evlerinden gözaltına alındılar. Hukuksuz şekilde hayata geçirilen bu gözaltı işlemi kaldırılmalı, parti yönetici ve üyelerimiz derhal serbest bırakılmalıdır.