İstanbul ve İzmir için korkutan senaryolar

Haber Merkezi

Küresel ısınma ve iklim değişikliği dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Buzulların erimesi ve deniz seviyesindeki yükselmenin kritik etkileri yıllar içinde birçok soruna yol açabilir. Uzmanlara göre, 100 yıldan kısa bir sürede dünya genelinde birçok önemli şehir ya tamamen ya da kısmen su altında kalacak.

İklim değişikliğine bağlı olarak şiddetli fırtınalar, yıkıcı rüzgarlar ve artan yağışlar kıyı bölgeleri için büyük bir tehdit oluşturuyor. İklim raporları aralarında Tokyo, New Orleans, New York, Mumbai, Bangkok, Amsterdam, Kopenhang, Abu Dabi, Dubai, Lizbon, Venedik, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 25 şehrin su altında kalma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.