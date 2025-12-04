İstanbul ve İzmir küçülebilir: İl olması muhtemel ilçeler hangileri?

Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan “il olması beklenen ilçeler” meselesi, Konuşan Haritalar adlı uygulamanın yaptığı yeni çalışmayla yeniden gündeme geldi. Nüfus, ekonomik büyüklük, sanayi kapasitesi, ulaşım ağları, coğrafi konum ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanan değerlendirmede liste güncellendi ve 5 yeni ilçe daha eklenerek il potansiyeli taşıyan toplam ilçe sayısı arttı.

Çalışmada özellikle sanayileşme, liman ticareti, turizm ve stratejik konumun belirleyici olduğu vurgulanırken, yüksek nüfuslu illerdeki yoğunluk dikkat çekti. Sözcü’nün haberine göre, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi şehirler il adayı ilçelerin çoğuna ev sahipliği yapıyor.

İzmir’de Torbalı, Bergama, Ödemiş ve Aliağa il olma potansiyeli en yüksek ilçeler arasında gösterildi. İstanbul'da ise Silivri, Tuzla ve Gebze öne çıktı.

Uzmanlar, hızlı büyüyen şehir merkezlerinin mevcut iller üzerinde baskı oluşturduğunu, bu nedenle bazı bölgelerde yeni idari yapılanmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Listede toplam 43 ilçe bulunuyor.

İL OLMA POTANSİYELİ EN YÜKSEK İLÇELER

• Lüleburgaz

• Çerkezköy

• Silivri

• Çorlu

• Tuzla

• Kapaklı

• Gebze

• Çayırova

• Darıca

• Ereğli

• Bandırma

• Mustafakemalpaşa

• İnegöl

• Tavşanlı

• Edremit

• Bergama

• Soma

• Aliağa

• Akhisar

• Salihli

• Torbalı

• Ödemiş

• Nazilli

• Alaşehir

• Söke

• Kuşadası

• Milas

• Bodrum

• Fethiye

• Serik

• Manavgat

• Alanya

• Polatlı

• Ereğli

• Erdemli

• Silifke

• Ceyhan

• İskenderun

• Viranşehir

• Midyat

• Silopi

• Erciş

• Doğubayazıt