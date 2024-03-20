İstanbul ve Kırklareli'nde tefecilik operasyonu: 14 gözaltı

Mali sıkıntıları olanlara kendilerini yurtdışındaki banka temsilcisi gibi tanıtarak, senet imzalatıp yüksek faizle borç para veren şebekeye operasyon düzenlendi. Moiz Mitrani liderliğindeki şebekeye, İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Moiz Mitrani liderliğindeki şebekenin mali sıkıntıları olanları dolandırdıkları tespit edildi. Şebeke üyelerinin kendilerini yurtdışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıtıp, mağdurlara kredi sağlama vaadinde bulundukları belirlendi. Faiz karşılığında borç para verip senet imzalatarak tefecilik yaptıkları anlaşılan 1’i cezaevinde, 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Kırklareli’nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.