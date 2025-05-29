İstanbul ve Ordu'da siber dolandırıcılık operasyonu: 36 milyon liralık vurguna 4 tutuklama

Toplam 36 milyon 813 bin tutarında nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul ve Ordu illerinde eş zamanlı polis operasyonları düzenlendi. Yakalanan 4 kişi tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 344 farklı dosyada toplam 36 milyon 813 bin tutarında nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma çerçevesinde aranan bir şüpheli, İstanbul'da yapılan operasyonda, saklandığı adresteki yan dairenin balkonuna gizlenmeye çalıştığı sırada yakalanarak işlemlerinin ardından Edirne'ye getirildi.

DÖRDÜNCÜ KATTAN ATLADI

Aynı adreste yapılan arama sırasında, başka bir nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı bulunan bir kişi polisten kaçmak isterken, 4. katta bulunan evin arka balkon penceresinden atlayarak yaralandı. Düşme sonucu bacağı kırılan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra İstanbul Emniyet birimlerine teslim edildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 3 şüpheli ile birlikte, dosya ile bağlantısı tespit edilen ve başka suçlardan cezaevinde bulunan 6 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklanırken, 5 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.