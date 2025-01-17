İstanbul ve Van'da ev baskınları: 4 gazeteci gözaltına alındı

İstanbul ve Van'da yapılan ev baskınlarında 4 gazeteci gözaltına alındı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın İş), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazetecilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün sabah saatlerinde İstanbul ve Van'da ev baskınları düzenlendiği belirtildi.

Baskınlarda, gazeteci Reyhan Hacıoğlu, Ahmet Güneş ve Necla Demir ile Rahime Karvar'ın gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Gazetecilerin gözaltına alınma gerekçesinin açıklanmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Gazetecilere ve gazeteciliğe yönelik baskılara devam ederek barış sağlanamaz. Barışı duyuracak olanların sesi kısılmamalıdır. Gazetecilik suç değildir, meslektaşlarımız derhal serbest bırakılsın" denildi.

Üyelerimiz Reyhan Hacıoğlu, Ahmet Güneş ve Necla Demir ile Gazeteci Rahime Karvar bu sabah İstanbul ve Van’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alındı. Gazetecilerin gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemedi.



Gazetecilere ve gazeteciliğe yönelik baskılara devam ederek barış… pic.twitter.com/uQ5taezduL — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) January 17, 2025

Öte yandan Beyoğlu'nda bulunan Martı Prodüksiyon ve Güncel Prodüksiyon'un ofislerine de baskın düzenlendi. Çilingirle şirket kapılarını açtıran polis, tüm bilgisayar ve hard disklere el koydu.