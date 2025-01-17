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İstanbul ve Van'da ev baskınları: 4 gazeteci gözaltına alındı

İstanbul ve Van'da düzenlenen ev baskınlarında gazeteci Reyhan Hacıoğlu, Ahmet Güneş ve Necla Demir ile Rahime Karvar gözaltına alındı. Gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin gerekçe ise açıklanmadı.

Medya
  • 17.01.2025 11:32
  • Giriş: 17.01.2025 11:32
  • Güncelleme: 17.01.2025 11:43
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul ve Van'da ev baskınları: 4 gazeteci gözaltına alındı

İstanbul ve Van'da yapılan ev baskınlarında 4 gazeteci gözaltına alındı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın İş), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazetecilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün sabah saatlerinde İstanbul ve Van'da ev baskınları düzenlendiği belirtildi.

Baskınlarda, gazeteci Reyhan Hacıoğlu, Ahmet Güneş ve Necla Demir ile Rahime Karvar'ın gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Gazetecilerin gözaltına alınma gerekçesinin açıklanmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Gazetecilere ve gazeteciliğe yönelik baskılara devam ederek barış sağlanamaz. Barışı duyuracak olanların sesi kısılmamalıdır. Gazetecilik suç değildir, meslektaşlarımız derhal serbest bırakılsın" denildi.

Öte yandan Beyoğlu'nda bulunan Martı Prodüksiyon ve Güncel Prodüksiyon'un ofislerine de baskın düzenlendi. Çilingirle şirket kapılarını açtıran polis, tüm bilgisayar ve hard disklere el koydu.

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