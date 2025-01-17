İstanbul ve Van'da ev baskınları: Gözaltına alınan gazeteci sayısı 6'ya yükseldi

İstanbul ve Van'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteci sayısı 6'ya yükseldi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın İş), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazetecilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün sabah saatlerinde İstanbul ve Van'da ev baskınları düzenlendiği belirtildi.

Baskınlarda, gazeteci Reyhan Hacıoğlu, Ahmet Güneş ve Necla Demir ile Rahime Karvar'ın gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Gazetecilerin gözaltına alınma gerekçesinin açıklanmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Gazetecilere ve gazeteciliğe yönelik baskılara devam ederek barış sağlanamaz. Barışı duyuracak olanların sesi kısılmamalıdır. Gazetecilik suç değildir, meslektaşlarımız derhal serbest bırakılsın" denildi.

Üyelerimiz Reyhan Hacıoğlu, Ahmet Güneş ve Necla Demir ile Gazeteci Rahime Karvar bu sabah İstanbul ve Van’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alındı. Gazetecilerin gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemedi.



Gazetecilere ve gazeteciliğe yönelik baskılara devam ederek barış… pic.twitter.com/uQ5taezduL — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) January 17, 2025

GİZLİLİK KARARI VE GÖRÜŞ YASAĞI

MA'da yer alan habere göre, gazeteci Welat Ekin ve Vedat Örüç de sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Van'da gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen gazeteci Reyhan Hacıoğlu ile görüşmek isteyen avukata, dosyada gizlilik kararı ve 24 saatlik avukat görüş yasağı olduğu belirtildi. Reyhan Hacıoğlu’nun ilerleyen saatlerde İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.

Gazeteci Welat Ekin de "ifadesi alınacak" gerekçesiyle İstanbul’da gözaltına alındı.

Öte yandan Beyoğlu'nda bulunan Martı Prodüksiyon ve Güncel Prodüksiyon'un ofislerine de baskın düzenlendi. Çilingirle şirket kapılarını açtıran polis, tüm bilgisayar ve hard disklere el koydu.