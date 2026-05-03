İstanbul yağmura rağmen koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Spor İstanbul tarafından düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum” etkinliğinin Asya etabı, zorlu hava koşullarına rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Üsküdar’da düzenlenen organizasyonda yaklaşık 4 bin koşucu parkura çıktı.

“İstanbul’u Koşuyorum, Şehri Hissediyorum!” sloganıyla düzenlenen etkinliğin startı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve İBB yöneticilerinin katılımıyla verildi.

Yağışlı havaya rağmen 5K parkurunda 848, 10K parkurunda ise 2 bin 973 sporcu koşuya katıldı.

5 kilometrelik yarışta erkeklerde Nuri Mohamed Ali 16:36’lık derecesiyle birinci olurken, kadınlarda Mariia Kolpakova 21:01 ile zirvede yer aldı. 10 kilometrede ise erkeklerde Ayhan Bakar 33:09 ile birinciliği elde etti.

Kadınlarda ise Ebru Kapdan 41:28’lik derecesiyle ilk sırayı aldı.

Etkinlikte dereceye giren sporculara çeşitli para ödülleri ve hediye çekleri verilirken, 10K yarışını 90 dakika altında tamamlayan katılımcılar İstanbul Maratonu kapsamındaki 15,5 kilometrelik koşuya katılım hakkı elde etti.