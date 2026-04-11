İstanbul Yarı Maratonu'nda kit dağıtımı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu 19 Nisan Pazar günü koşulacak.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından verilen “Gold Label” ünvanına sahip Avrupa’nın üç, dünyanın on yarı maratonundan biri olan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl da “En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen” sloganıyla yüzden fazla ülkeden gelen yarışçıları ağırlayacak.

21K ve 10K kategorilerinde toplam 20 bin koşucunun katılması beklenen yarışa kaydını yaptıran kişiler, yarış kitlerini 11-17 Nisan tarihleri arasında her gün 10.00-19.00, 18 Nisan günü ise 10.00-18.00 saatleri arasında Kanyon’da kurulacak İBB Spor İstanbul stantlarından alabilecek.

21K KAYITLARINDA SON GÜN 13 NİSAN

Tarihi Yarımada’daki hızlı parkuruyla koşuseverlerin gözde yarışlarından olan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’nda 10K kayıtlarında 12 bin kişilik kontenjan doldu.

21K kategorisi için ise kayıtlar 13 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek. Bu eşsiz yarışa dair kayıt yaptırmak isteyen kişiler tüm detaylara istanbulyarimaratonu.com adresinden ulaşabilecek.

Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunu üstlendiği 21. İstanbul Yarı Maratonu, ana sponsor Sportive, tedarik sponsorları Kahve Dünyası, Züber, MG, Hamidiye, Red Bull, SKG, Rexona, medya sponsoru Metro FM ve mekân sponsoru Kanyon’un katkılarıyla düzenlenecek.