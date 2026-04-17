İstanbul Yarı Maratonu pazar günü koşulacak

İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü 21'inci kez koşulacak ve 'En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen' sloganıyla start alacak.

Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) kriterlerine göre dünyanın 10, Avrupa'nın ise 3 'Gold Label' sahibi yarı maratonu arasında yer alan 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K olmak üzere iki ayrı kategoride koşulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenleyeceği 21'inci İstanbul Yarı Maratonu'na 106 ülkeden katılım olacak.

Yarışa, 21K için 7 bin 225, 10K için de 11 bin 875 kişi olmak üzere toplam 19 bin 100 kişi kayıt yaptırdı.

2 BİN 180 YABANCI KATILACAK

Geçen yıla göre yüzde 6'lık artış kaydedilen 21'inci İstanbul Maratonu böylece bir kez daha kayıt rekoru kırdı. Maratonda yine rekor katılımla 2 bin 180 yabancı yarışacak.

2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1:04:02'lik derecesiyle dünya rekoru kırdığı ve böylece 'Türkiye'de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru' ünvanını da alan yarış 'En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen' sloganıyla koşulacak.