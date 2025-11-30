İstanbul Yarı Maratonu’nda avantajlı kayıt dönemi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan 2026’da Tarihi Yarımada’da koşulacak. “En Hızlı Yarı En Hızlı Sen” sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyonun avantajlı kayıt dönemi, 1 Aralık’ta resmen açılıyor.

Bu yıl 21K ve 10K olmak üzere iki kategoride düzenlenecek yarı maratonda toplam 20 bin kişilik kontenjan ayrıldı. 21K parkuruna 8 bin, 10K parkuruna ise 12 bin koşucu kabul edilecek.

KAYIT ÜCRETLERİNDE ÜÇ FARKLI DÖNEM

1 Aralık-5 Ocak arasında geçerli olacak ilk kayıt döneminde ücret 750 TL olarak belirlendi. 6 Ocak-9 Mart tarihleri arasındaki ikinci dönemde fiyat 1.000 TL, 10 Mart–13 Nisan arasındaki üçüncü dönemde ise 1.250 TL olacak.

Yarı maratona katılabilmek için koşucuların belirli süre kriterlerini karşılaması gerekiyor. TAF onaylı ve yol ölçümü yapılmış yarışlarda:

Son iki yıl içinde koşulan 42K’nın 6:20,

Ya da 21K’nın 3:25 süresinde tamamlanması

Son bir yılda koşulan 10K’nın 1:30,

Ya da 15K’nın 2:15 süresinin altında bitirilmesi yeterli olacak.

Kayıtlar ve tüm detaylara istanbulyarimaratonu.com adresinden ulaşılabiliyor.

YENİ REKOR HEDEFİ

İstanbul Yarı Maratonu, 2021 yılında Kenyalı atlet Ruth Chepngetich’in kadınlarda kırdığı dünya rekoruyla tarihe geçmişti. Türkiye’de atletizm branşında kırılan ilk dünya rekoru olan bu performans, organizasyonun prestijini uluslararası ölçekte artırdı.

Gold Label kategorisinde koşulan yarışta 10K’nın startı 08.00’de, 21K elit yarışının startı ise 09.15’te Yenikapı’da verilecek. 21K parkuru, Yenikapı’dan başlayarak Balat yönünde ilerleyecek ve tekrar Yenikapı’da son bulacak.

Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, sadece bir spor etkinliği değil; aynı zamanda büyük bir dayanışma platformu. Adım Adım Derneği’nin İyilik Peşinde Koş sistemi üzerinden toplanacak bağışlarla bu yıl da çok sayıda sivil toplum projesine destek sağlanacak.

Geçen yılki yarı maratonda yaklaşık 15 milyon TL, son düzenlenen İstanbul Maratonu’nda ise 166 milyon TL bağış toplanarak rekor kırılmıştı. Yarı maratonun bu yıl da önemli bir bağış miktarına ulaşması bekleniyor. İstanbul, hem rekor mücadelesi hem de iyilik koşuları için bir kez daha binlerce sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor.