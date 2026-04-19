İstanbul Yarı Maratonu’nda kazananlar belli oldu

İstanbul Yarı Maratonu’nun 21’incisi, İstanbul’da tamamlandı. Yarışta erkeklerde Kenyalı atlet Alex Matata, kadınlarda ise Purity Gitonga ilk sırayı aldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda sona eren yarışta, geçen yılın da şampiyonu olan Alex Matata, 1 saat 1 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Onu saliselerle geride kalan ikiz kardeşi Charles Matata takip ederken, Charles Matata bu derecesiyle kariyerinin en iyi performansını elde etti.

Türk atlet Ali Kaya ise 1 saat 12 saniyelik süresiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı.

KADINLARDA KAZANAN GITONGA

Kadınlarda birincilik ipini göğüsleyen Purity Gitonga, 1 saat 6 dakika 50 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı. Etiyopyalı Ftaw Zeray 1 saat 6 dakika 57 saniyeyle ikinci, Güney Afrikalı Glenrose Xaba ise 1 saat 7 dakika 3 saniyeyle üçüncü oldu.

Yarış, aynı zamanda Türkiye Yarı Maratonu Şampiyonası’na da ev sahipliği yaptı.

Genel klasmanda üçüncü olan Ali Kaya, elde ettiği 1 saat 12 saniyelik dereceyle Türkiye şampiyonu olurken kariyerinin en iyi süresine ulaştı. Ramazan Baştuğ 1 saat 2 dakika 21 saniyeyle ikinci, Ömer Amaçtan ise 1 saat 2 dakika 52 saniyeyle üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda ise yarışı 1 saat 11 dakika 27 saniyelik derecesiyle 10’uncu sırada tamamlayan Nursena Çeto, Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

REKORLAR DİKKAT ÇEKTİ

Çeto, bu derecesiyle kariyerinin en iyi zamanına da ulaştı. Meliha Pınar Demirağ 1 saat 13 dakika 49 saniyeyle ikinci, Yayla Kılıç ise 1 saat 16 dakika 37 saniyeyle üçüncü oldu.

Organizasyonda ayrıca ulusal rekorlar da dikkat çekti. Kadınlarda yarışı 9’uncu sırada tamamlayan Güney Sudanlı Stella Mami Clement Lokhiri, 1 saat 11 dakika 17 saniyelik derecesiyle ülke rekorunu kırdı.

Erkeklerde ise 17’nci olan Kazakistanlı Shadrack Kimutai Koech, 1 saat 3 dakika 25 saniyeyle ülkesinin en iyi derecesine imza attı.