İstanbul yaşlanıyor: 65 yaş üstü nüfus 1,3 milyonu geçti

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) “İstatistiklerle Yaşlılar 2024” araştırmasına göre, İstanbul’da 65 yaş ve üzeri nüfus 1 milyon 302 bin 793 kişiye ulaştı.

Bu sayı 2023'e göre yüzde 5,2’lik bir artışa işaret ediyor. İstanbul genelinde yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 8,3 seviyesinde. Türkiye genelinde ise bu oran yüzde 10,6 olarak ölçüldü.

Araştırmada, İstanbul’da yaşlı nüfus oranının ilçelere göre dağılımı da ortaya konuldu. Yaşlı nüfusun en yoğun olduğu ilçe yüzde 24,7 ile Adalar oldu. Adalar'ı yüzde 20,6 ile Kadıköy, yüzde 18,1 ile Şile, yüzde 17,3 ile Beşiktaş ve yüzde 16,4 ile Bakırköy takip etti.

İstanbul’da yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı yıllar içinde düzenli bir artış gösterdi. 2014 yılında yüzde 6 seviyesinde olan bu oran 2024 itibarıyla yüzde 8,3’e yükseldi.

İPA, İstanbul’un yaşlanan nüfus yapısına dikkat çekerek, kentsel politikaların yaşlı dostu bir yaklaşımla şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sosyal destek mekanizmalarının artırılması, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek projelerin hayata geçirilmesi ve erişilebilir şehir planlaması konularının önümüzdeki süreçte öncelikli hale gelmesi gerektiği belirtildi.