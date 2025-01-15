İstanbul Yediemin Otopark Ücreti ve Araç Çekme Ücreti 2025 | Araç çekme ücreti ne kadar? Yediemin otopark ücreti günlük kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 15 Ocak'ta yeni yılın ilk toplantısında Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü ile İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği'nin yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük yediemin otoparkı ve araç çekme ücretlerine zam kararı çıktı. Karar sonrası Araç çekme ücreti ne kadar? Yediemin otopark ücreti günlük kaç TL? araştırmaları hız kazandı. İstanbul yediemin otopark ücreti ve araç çekme ücreti 2025 yılı için yüzde 39,65 ile yüzde 50 arasında zam yapıldı. Peki, Araç çekme ücreti ne kadar? Yediemin otopark ücreti günlük kaç TL? İşte İstanbul yediemin otopark ücreti ve araç çekme ücreti 2025!

İSTANBUL YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETİ

İstanbul'da yediemin otopark günlük ücret tarifesi motosikletlerde 45 liradan 65 liraya, otomobillerde 85 liradan 120 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüslerde 110 liradan 155 liraya, kamyon ve otobüslerde 165 liradan 230 liraya, iş makinelerinde ise 215 liradan 300 liraya çıktı.

Motosiklet, otomobil, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler, kamyon, otobüs ve iş makinelerinin İstanbul yediemin otoparklarında günlük otopark ücreti şu şekilde:

Motosiklet: 65 TL

Otomobil: 120 TL

Kamyonet: 155 TL

Arazi Taşıtı: 155 TL

Minibüs: 155 TL

Kamyon: 230 TL

Otobüs: 230 TL

İş Makinesi: 300 TL

İSTANBUL ARAÇ ÇEKME ÜCRETİ

İstanbul araç çekme ücreti 15 Ocak 2025 UKOME kararı ile 870 TL'den 1.215 TL'ye yükseldi. Buna göre; yüzde 39,65 zamlanan araç çekme ücreti içerisinde ilk 5 kilometreye kadar 1.215 TL ardından ise her bir kilometre için araç sahiplerinden 45 TL tahsil edilecek.