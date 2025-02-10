İstanbul- Zeytinburnu'nda hafif ticari aracın çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı

Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda hafif ticari aracıyla seyir halinde olan E.Y. (24), yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Barış (44) ve kızı N.B'ye (7) çarparak kaçtı. Anne Emine Barış'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansırken olay yerinden kaçan sürücü yakalanarak 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaza, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari aracıyla caddede seyir halinde olan E.Y., yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Barış ve kızı N.B.'ye çarparak olay yerinden kaçtı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralı anne ve kızını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Anne Emine Barış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken N.B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından aracıyla kaçan E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri olay yerini gören güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden aracın plakasına ulaşan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü E.Y., 'taksirle öldürme' ve 'taksirle yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. (DHA)