İstanbul’a büyük gözaltı

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, bakanlık çatısı altındaki kamu kurum ve kuruşlarının 2024 yılı kış teftiş programı çerçevesinde İstanbul’da denetim başlattı.

Mülkiye Teftiş Kurulu’ndan görevlendirilen müfettiş heyeti, altı hafta boyunca İstanbul Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlıklar üzerinden tüm ilçe belediye başkanlıklarıyla birlikte üç havalimanı, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD, Göç İdaresi, Nüfus İdaresi, Ambarlı Deniz Limanı, İSKİ, İETT’yi denetleyecek.

Bakanlık birimlerine yönelik 2024 Yılı Kış Teftiş Programı’na İstanbul Valiliği’ni de aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla İstanbul’u 20’ye yakın müfettiş bakanlıkla bağlantısı olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetleyecek. Müfettişler, denetlemeler sonucunda hazırlayacakları raporları bakanlığa gönderecek. Denetimlerde, adli veya idari iş ve işlemlerde belirlenecek eksiklikler ve suçlar sonrasında bakanlıktan soruşturma izni isteyerek savcılıklara suç duyurusunda bulunacak. Müfettişler, aynı denetimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın (İBB) yanı sıra kaymakamlıklar üzerinden 39 ilçenin belediye başkanlıklarını, İBB’ye bağlı İSKİ ve İETT’yle birlikte Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı’nın iş ve işlemlerini kontrol edecek.