İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı yüzde 10 arttı

Ekonomi Servisi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'a 2024'ün ilk 4 ayında gelen yabancı turist sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak, 5 milyon 244 bin 936 oldu. Nisanda 1 milyon 478 bin 218 yabancı turistin geldiği kente, geçen yıl nisan ayında 1 milyon 289 bin 903 yabancı turist giriş yapmıştı. Buna göre nisanda gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artış gösterdi.

İstanbul'da nisanda gelen turistlerin 1 milyon 459 bin 83'ü hava yolunu tercih etti. Deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 19 bin 135 oldu. Nisan ayı rakamlarına göre yabancı ziyaretçiler arasında 167 bin 824 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı. İstanbul'u nisanda ziyaret edenlerin yüzde 11,35'ini Ruslar, yüzde 7,39'unu Almanlar, yüzde 5,42'sini İranlılar oluşturdu. Gelen turistlerden yüzde 4,61'i ABD'liler, yüzde 4,22'si Fransızlar, yüzde 4,09'u İngilizler olarak sıralandı.