İstanbul’a kar geliyor

İstanbul'da yaklaşık bir haftadır devam eden mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kara bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) uzun süredir İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verdi.

AKOM, İstanbullulara kar yağışı uyarısında da bulundu.

İstanbul için yapılan açıklamaya göre, çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışı etkili olacak. Perşembe günü kar yağışı miktarının 10 ila 20 santimetreyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri de AKOM’un tahminlerine benzer. 5 Günlük tahmine göre İstanbul’da 5 Şubat Çarşamba günü en yüksek 5, en düşük ise 2 derecelik bir sıcaklık beklenirken yağış durumu ise “karla karışık yağmur” olarak belirtildi.