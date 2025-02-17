İstanbul’a kar geri dönüyor

Haber Merkezi

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yarından itibaren 6 ila 10 derece azalacak. Hafta ortasında bütün yurtta kar yağışı etkili olacak. Başkent Ankara’da kar yağışının bugün başlaması bekleniyor.

İstanbul’a ise kar yağışı Çarşamba günü dönüyor, mega kentte iki gün hafif kar yağışı görülecek. İç Anadolu’nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde de kar yağışı etkisini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde Çarşamba gününden itibaren kar yağışı görülecek.