İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji Açıkladı! (25-29 Aralık 2025 Güncel Hava Durumu)

İstanbul’da kar yağışı bekleyen milyonların gözü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerinde. Son veriler, yağmur ağırlıklı bir hava tablosuna işaret ederken, soğuyan hava ile birlikte özellikle haftanın son günlerinde İstanbul’a kar ne zaman yağacak? sorusu daha fazla sorulmaya başlandı. İşte 25 – 29 Aralık 2025 tarihleri arasında İstanbul hava durumu ve kar ihtimali…

İSTANBUL HAVA DURUMU (25 – 29 ARALIK 2025)

Görsel MGM’den alınmıştır. Son 5 günlük tahmin tablosuna göre İstanbul’da yağış ve düşen sıcaklıklar dikkat çekiyor.

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 25 Aralık Perşembe Yağmurlu 10 13 26 Aralık Cuma Yağmurlu 7 9 27 Aralık Cumartesi Yağmurlu 4 7 28 Aralık Pazar Yağışlı 2 7 29 Aralık Pazartesi Soğuk ve kar yağışı 0 6

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI İHTİMALİ

29 Aralık Pazartesi günü sıcaklığın 0°C’ye kadar düşmesi ve kar işaretinin görülmesi dikkat çekiyor. Öncesindeki günlerde ise yağmur ve serin hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Soğuyan hava, İstanbul kar yağışı beklentisini artırsa da yağış türünün ve şiddetinin seyri hava koşullarına bağlı olarak değişebiliyor.

YILBAŞINDA İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

MGM’nin orta ve uzun vadeli tahminlerine göre, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor. Ancak tahminin uzun vadeli olması nedeniyle hava durumunda değişiklik yaşanabileceği unutulmamalı. Bu nedenle İstanbul kar ne zaman yağacak sorusunun net yanıtı için güncel tahminlerin düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.

İSTANBUL KAR YAĞIŞI – GENEL DEĞERLENDİRME

25 – 28 Aralık tarihleri arasında yağmur ağırlıklı hava beklenirken, 29 Aralık itibarıyla daha soğuk ve yer yer kar işareti bulunan bir tablo öne çıkıyor. Bu durum, özellikle yıl sonuna doğru İstanbul’da kar beklentisini artırıyor. Kar yağışının kesinleşmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni açıklamaları belirleyici olacak.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

29 Aralık Pazartesi günü sıcaklıkların 0 dereceye düşmesi ve kar işaretinin görülmesi dikkat çekiyor. Ancak kesin karar için güncel tahminler takip edilmeli.

İstanbul kar yağışı olacak mı?

5 günlük tahminde yağmur ağırlıklı hava hakim, hafta başında ise kar ihtimali öne çıkıyor.

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

MGM’nin orta ve uzun vadeli tahminine göre 31 Aralık 2025’te İstanbul’da kar beklenmiyor.

İstanbul hava durumu nasıl olacak?

25 – 28 Aralık arası yağmurlu, 29 Aralık ise daha soğuk ve kar işareti görülen yağışlı hava öne çıkıyor.

İstanbul kar yağışı heyecanı sürerken, şehirde hafta boyunca yağmur ve düşen sıcaklıklar etkili olacak. 29 Aralık’ta kar ihtimali dikkat çekerken, yılbaşında İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor. En doğru ve güncel bilgi için resmi meteorolojik uyarıların takip edilmesi büyük önem taşıyor.