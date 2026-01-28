İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI? 28 Ocak – 1 Şubat 2026 İstanbul 5 Günlük Hava Durumu

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi, Ocak ayının son günlerine girilirken “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. 28 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan hava durumu tahminleri, kentte yağışlı fakat görece ılık bir hava tablosuna işaret ediyor. Önümüzdeki beş gün boyunca sıcaklık değerleri ve yağış türü, kar beklentisi olanlar için belirleyici olacak.

28 OCAK – 1 ŞUBAT 2026 İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul’da önümüzdeki beş günlük süreçte yağış etkisini sürdürürken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok altına düşmemesi bekleniyor. Bu durum, yağışların büyük ölçüde yağmur şeklinde görülmesine neden oluyor.

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 28 Ocak Çarşamba Yağmurlu 9 13 29 Ocak Perşembe Yağmurlu 11 15 30 Ocak Cuma Yağmurlu 11 14 31 Ocak Cumartesi Yağmurlu 6 9 1 Şubat Pazar Yağmurlu 4 6

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Beş günlük tahminlere göre İstanbul’da sıcaklıklar özellikle gece saatlerinde düşüş gösterse de, kar yağışı için gerekli seviyelerin üzerinde seyrediyor. En düşük sıcaklıkların 4–6 derece aralığında olması nedeniyle, yağışların kar yerine yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Özellikle 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günleri sıcaklıkların azalması dikkat çekse de, bu düşüş İstanbul genelinde kar yağışı için yeterli görünmüyor. Yüksek kesimlerde kısa süreli karla karışık yağmur ihtimali gündeme gelse de, merkez ilçelerde kar beklentisi bulunmuyor.

UZUN VADELİ HAVA TAHMİNİ: ŞUBAT BAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?

Uzun vadeli hava tahminlerine göre, Ocak ayının son günleri ile Şubat ayının ilk günlerinde Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. İstanbul’un da içinde bulunduğu kuzey ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

MGM raporuna göre, İstanbul’da önümüzdeki günlerde yağışların devam edeceğini ancak soğuk hava dalgasının kısa vadede etkili olmayacağını gösteriyor. Uzun vadeli görünümde kar yağışı yerine aralıklı yağmur ve bulutlu hava öne çıkarken, Şubat ayının ilk günlerinde de sert bir kış havası beklenmiyor.

İstanbul’a kar yağacak mı?

28 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor. Yağışların büyük ölçüde yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

İstanbul’da hava ne zaman soğuyacak?

Hafta sonuna doğru sıcaklıklarda düşüş görülse de, bu düşüş kar yağışı için yeterli seviyede değil.

İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl?

İstanbul’da önümüzdeki beş gün boyunca yağmurlu bir hava hakim olacak, en yüksek sıcaklıklar 13–15 derece, en düşük sıcaklıklar ise 4–9 derece aralığında seyredecek.

İstanbul’a kar yağacak mı? sorusunun yanıtı, 28 Ocak – 1 Şubat 2026 dönemi için netleşmiş durumda. Yağışlı havaya rağmen sıcaklık değerlerinin görece yüksek seyretmesi nedeniyle, İstanbul’da kar beklentisi bulunmuyor. Kış havası yerini yağmur ve serin günlere bırakırken, Şubat ayının ilk günleri de benzer bir tabloyla karşılanacak.