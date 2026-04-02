İstanbul’a ulaşmak zor

Ekonomi Servisi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayı Tüketici Fiyat İndeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda %2,97 artış kaydetti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise %37,68 olarak kayıtlara geçti. Şubat ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde aylık artış yüzde 3,85, yıllık artış ise yüzde 37,88 olarak gerçekleşmişti.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Mart ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 5,14, sağlık harcama grubunda yüzde 4,72, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 4,59, ev eşyası harcamaları grubunda 2,94, haberleşme harcama grubunda yüzde 2,92, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 2,89, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 2,89, konut harcama grubunda yüzde 2,16, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 1,89, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,42, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 1,26 ve eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,70 artış izlendi.

RESMİ VERİ YARIN AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise mart ayına ilişkin resmi enflasyon verilerini yarın saat 10.00’da açıklayacak. Verinin açıklanmasının ardından nisan ayında kiralarda uygulanabilecek tavan artış oranı da netlik kazanacak. Şubat ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından mart ayında kiralarda uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 33,39 olarak belirlenmişti.

ÇARKLAR DURMA NOKTASINDA

Ekonominin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI verileri açıklandı. Şubat ayında 49,3 ile umut veren endeks, Mart ayında sert bir düşüşle 47,9 seviyesine geriledi. Eşik değer olan 50,0’nin altındaki her rakam sektörde daralma anlamına gelirken, bu son veri son 5 ayın en düşük performansı olarak kayıtlara geçti. Anket sonuçlarına göre, imalat sektörünün 10 ana kolunun tamamında yeni siparişler geriledi. En çok etkilenen sektör, kara ve deniz taşıtları sektörü oldu. Üretimdeki düşüş oranı, 2025 yılının Kasım ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker’ın analizine göre, tablonun ana faili Ortadoğu’daki savaşın yarattığı belirsizlikler. Savaş nedeniyle, Navlun, yakıt ve petrol maliyetlerinde devasa artışlar yaşandı. Girdi maliyetlerinde son 23 ayın, nihai ürün fiyatlarında ise 25 ayın en hızlı yükselişi kaydedildi. İmalatçılar, istihdamı son 6 ayın en yüksek oranında azalttı. 10 sektörden sadece "elektrikli-elektronik" ile "makine-metal" sektörlerinde çalışan sayısı artarken, diğer 8 sektör küçülmeye gitti.

∗∗∗

SEBZE FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Gıda fiyatlarındaki artış Mart ayında yeni rekorlar kırdı. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, markette incelenen 41 ürünün 33’ünde fiyat artışı tespit edildiğini açıkladı.

Market fiyatlarında en yüksek artış yüzde 119,1 ile karnabaharda gerçekleşti. Karnabaharı yüzde 91,3 ile sivri biber, yüzde 75,2 ile domates takip etti.

Bayraktar, mart ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en yüksek yüzde 275,8 ile karnabaharda görüldüğünü belirtti. Karnabaharı yüzde 265 ile portakal, yüzde 239,6 ile pırasa, yüzde 205,1 ile limon ve yüzde 187,2 ile maydanoz izledi. Marul fiyatları ise yüzde 48,7 arttı.

Şemsi Bayraktar, fiyat değişimlerinde hava koşullarının etkili olduğunu belirtti. Gübre fiyatlarında ise aylık yüzde 26,5’e ulaşan oranda artış görüldü. Ayrıca yem, elektrik, tarım ilacı ve mazot fiyatlarında da artışlar yaşandığı belirtildi. Mazot fiyatının aylık yüzde 22,3, yıllık ise yüzde 57,9 oranında arttığı ifade edildi.