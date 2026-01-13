İstanbul’a Yeniden Kar Geliyor! 14–18 Ocak 2026 İstanbul 5 Günlük Hava Durumu

stanbul’da soğuk hava etkisini yeniden artırıyor. Meteorolojik verilere göre, 14–18 Ocak 2026 tarihleri arasında kent genelinde sıcaklıklar düşerken, haftanın sonuna doğru karla karışık yağmur ve kar yağışı yeniden gündeme geliyor. Özellikle pazar günü için yapılan tahminler, İstanbul’da kış koşullarının tekrar hissedileceğini gösteriyor.

İSTANBUL’DA 5 GÜNLÜK HAVA NASIL OLACAK?

Önümüzdeki beş günlük süreçte İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına gerilerken, nem oranlarının yüksek seyretmesi ve rüzgârın kuvvetlenmesi bekleniyor. Hafta ortasında parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava hâkim olurken, hafta sonuna doğru kar ihtimali yeniden artıyor.

14 OCAK ÇARŞAMBA İSTANBUL HAVA DURUMU

14 Ocak Çarşamba günü İstanbul’da yağışlı bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 3°C, en yüksek sıcaklığı ise 10°C olacak.

15 OCAK PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU

15 Ocak Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 12°C arasında değişirken, nem oranı yüzde 71–80 seviyelerine çıkacak. Rüzgâr hızının 17 km/sa civarında olması bekleniyor.

16 OCAK CUMA İSTANBUL HAVA DURUMU

16 Ocak Cuma günü bulutlu hava İstanbul genelinde etkisini sürdürecek. En düşük sıcaklık 6°C, en yüksek sıcaklık ise 10°C olacak. Nem oranının yüzde 80–96 gibi yüksek seviyelere çıkması, soğuk hissini artıracak. Rüzgâr hızının 21 km/sa seviyelerine ulaşması bekleniyor.

17 OCAK CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi günü sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak. Günün en düşük sıcaklığı 4°C, en yüksek sıcaklığı ise yalnızca 7°C olacak. Rüzgâr hızının 23 km/sa’ye çıkmasıyla birlikte İstanbul’da hissedilen sıcaklık daha da düşecek.

18 OCAK PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU: KAR GELİYOR

18 Ocak Pazar günü İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 2°C ile 4°C arasında seyredecek. Rüzgâr hızının 25 km/sa’ye ulaşması, özellikle yüksek kesimlerde kar ihtimalini güçlendiriyor.

14–18 OCAK 2026 İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TABLOSU

Tarih En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Nem (%) Rüzgâr (km/sa) Hadise 14 Ocak Çarşamba 3 10 55–74 17 Yağmurlu 15 Ocak Perşembe 7 12 71–80 17 Parçalı Bulutlu 16 Ocak Cuma 6 10 80–96 21 Bulutlu 17 Ocak Cumartesi 4 7 62–81 23 Parçalı Bulutlu 18 Ocak Pazar 2 4 66–80 25 Karla Karışık Yağmur / Kar

İstanbul’a kar ne zaman geliyor?

Tahminlere göre İstanbul’da kar yağışı 18 Ocak 2026 Pazar günü etkili olabilir.

İstanbul’da hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonunda sıcaklıklar düşecek, cumartesi soğuk ve rüzgârlı, pazar günü ise kar ihtimali bulunan bir hava bekleniyor.

İstanbul’da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek?

Önümüzdeki beş gün içinde İstanbul’da en düşük sıcaklığın 2°C’ye kadar gerilemesi öngörülüyor.

14–18 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul’da kış şartları yeniden kendini hissettirecek. Hafta ortasında yağışlı ve bulutlu bir hava beklenirken, hafta sonu sıcaklıkların daha da düşmesiyle birlikte kar ihtimali güçleniyor. İstanbul’da yaşayanların özellikle pazar günü için hava koşullarına karşı hazırlıklı olması öneriliyor.