İstanbul’da 1 Mayıs öncesi ev baskınları: Gözaltına alınanların ifade işlemleri başladı

İstanbul’da 1 Mayıs'tan önce düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alınanların ifade işlemleri başladı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltına alınanlara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, 28 Nisan'da gözaltına alınan 45'ten fazla kişiden 23'ünün Emniyet'teki işlemleri başladı.

Gözaltındaki diğer kişilerin ifadelerinin ise yarın alınacağı bilgisi verildi.

Kalan kişilerin ifadelerinin yarın alınacağı bilgisi verildi.

AVUKATIN "EVİ TALAN EDİLDİ"

ÇHD'nin açıklamasında 1 Mayıs’a yönelik ev baskınları sırasında üyeleri olan avukat Gülizar Tuncer’in evinin polis tarafından bir baro yetkilisi ya da savcı olmadan arandığı belirtildi.

Evin kapısı kullanılamayacak şekilde kırıldığı ve Tuncer'e ait dava dosyalarının, mesleki evraklarının ve kişisel eşyalarının zarar gördüğü ifade edildi.

Yaşananlara tepki gösteren ÇHD, "Son dönemde kolluğun, avukatların ikametlerine yönelik bu pratiği artmıştır. Siyasi şubenin, arama kararlarını meslektaşlarımıza yönelik keyfi şekilde kullanmasını kabul etmiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 46 kişinin 'eylem gerçekleştirebileceklerine dair bilgiler' bulunduğu öne sürülerek toplam 62 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul'da 25, Kocaeli'de bir ilçede toplam 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Başsavcılık açıklamada, "DHKP-C üyesi 10 kişi, MLKP üyesi 5 kişi, TKP-ML üyesi 4 kişi, DSİH üyesi 7 kişi, TKP-KIVILCIM üyesi 10 kişi, TKKKÖ üyesi 3 kişi, MKP üyesi 2 kişi ve bir kişi dahil 62 kişiye yönelik operasyon" düzenlendiği belirtilmişti.