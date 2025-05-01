İstanbul’da 1 Mayıs yasakları: Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı

İşçiler, memurlar, işsizler, gençler, kadınlar, yaşam savunucuları kısacası toplumun tüm kesimleri, AKP ve MHP iktidarının yarattığı yağma ve talana dur demek, Saray rejimine karşı çıkmak için 1 Mayıs alanlarında tek ses olacak.

İstanbul Valiliği ise 1 Mayıs’ta kenti ablukaya aldı.

Valiliğin açıkladığı 1 Mayıs kararları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı, Taksim ve Beşiktaş Meydanı'na çıkan yollara bariyerler kuruldu.

Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine de izin verilmiyor.

Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen yurttaşlar polisler tarafından engellenerek alternatif güzergahları kullanmalarını isteniyor.

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil), M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe metro durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarında da seferler durduruldu.

Tedbirler kapsamında Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları ve Marmaray Sirkeci İstasyonu çift taraflı olarak sefere kapatıldı.