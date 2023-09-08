İstanbul’da 10 bin Euro rüzgarla etrafa saçıldı

Kartal’da, bir dükkandan çıkan esnafın elindeki 10 bin Euro rüzgara kapılarak savruldu. Paralar, çevredekilerin yardımıyla toplandı.

İstanbul Kartal’da berber dükkanından çıkan esnafın elindeki 10 bin Euro bir anda rüzgara kapılarak savruldu. Yola saçılan paralar, çevredeki esnafın ve yoldan geçen vatandaşların yardımı ile eksiksiz toplanarak sahibine teslim edildi.

Kartal’da dün ticaret yaptığı bir kişiye vermek üzere elinde 10 bin Euro taşıyan kuaför Ramazan Çakat, parayı vermek için dükkanından çıktığı esnada paralar rüzgara kapılarak etrafa saçıldı.

Dükkanın önüne ve yola saçılan paraları gören esnaf ve yurttaşlar, yaşadıkları şaşkınlığın ardından paraları toplayıp Ramazan Çakat’a teslim etti. Yola saçılan 10 bin euroyu eksiksiz şekilde toplayan Çakat, kendisine yardım edenlere teşekkür etti.

Çakat, "Bir arkadaşla ticaretimiz vardı, iş yapacaktık. Bende 10 bin euro civarında para vardı, arkadaş parayı almaya geldi. Kapıdan çıkarken rüzgarın azizliğine uğradım. Rüzgarla beraber deste bir anda açıldı, paralar savruldu. Sağ olsun esnaflar, komşular, yoldan gelen geçen arkadaşlar insanlık örneği gösterdiler ve yardımcı oldular. Paramızı eksiksiz toplamış olduk" diye konuştu.







