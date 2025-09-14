İstanbul’da 11’inci belediye operasyonu: Seçimle kaybetti, yargıyla geliyor

Saray rejimi CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara devam ediyor. Haftaiçi CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atayan, Kayyum Gürsel Tekin’i yaklaşık 5 bin polisle binaya sokan, açtığı davalarla yargı yoluyla ülkeyi seçimsiz bir şekilde yönetmek isteyen rejimin son hedefi İstanbul Bayrampaşa Belediyesi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da bulunduğu 37 kişiyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında adreslerinde bulunmayan 7 kişi daha ekiplerce gözaltına alındı.

Operasyonda MHP İstanbul İl Yönetim kurulu Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. MHP iki isim hakkında ihraç süreci başlattı.

Gözaltına alınanlar içinde daha önce CHP’den istifa etmesi için tehdit edilen Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Deniz Uykan da yer aldı. Uykan, cep telefonuna gönderilen kelepçe görseli ve boş istifa dilekçesiyle tehdit edilmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Sağlık kontrolünden geçirilen 44 kişi, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde yerleşkesine götürüldü.

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile haklarında gözaltı kararı verilenlere ait işyeri ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapıldı.

Bayrampaşa’yı CHP 2024 Yerel Seçimleri’nde 30 yıllık aranın ardından kazanmıştı.

Bayrampaşa operasyonu İstanbul’da İBB ile birlikte seçimin ardından 11’inci belediyeye yapılan operasyon oldu. İlk olarak Beşiktaş’la başlayan operasyon silsilesi İBB ile devam etmiş, son olarak da Beyoğlu Belediye Başkanı tutuklanmıştı. Bu belediyeler içinde yer alan Gaziosmanpaşa AKP’ye geçmişti, Beykoz’da ise Başkan Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından CHP’den Başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel dün AKP’ye katıldı.

Bayrampaşa’daki operasyonda çok sayıda meclis üyesinin de gözaltına alınması nedeniyle bu belediyenin de AKP’ye geçmesi ihtimaller arasında. Belediye 20 CHP’li üyeye karşılık 17 AKP’li, MHP’li ve bağımsız meclis üyesi bulunuyor.

Operasyona CHP’li vekiller tepki gösterdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, operasyona sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Seçilmiş belediye başkanlarını görevden almak, belediyelere sabah baskınlarıyla operasyon yapmak; demokrasiye, sandığa ve milletin iradesine ihanettir. Bayrampaşa Belediyesi’ne yapılan operasyon; hukukun değil, siyasetin operasyonudur. Bu darbe hukukuna karşı dimdik duracağız."

SEÇİMLE KAZANAMADIĞINI ALMAYA ÇALIŞIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmek için genel başkanlık çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Özgür Özel, burada açıklamalarda bulundu. Özel şunları söyledi:

“Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar, biz gidince kıyıdan kıydan geliyorlar. Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye'ye çökmeye çalışıyorlar, ihtiyaçları olan belediye meclis üyesi sayısı kadar kişiyi gözaltına alıyorlar. Ak Parti seçimde kazanamadığı yerleri böyle mi almaya çalışıyor? Buralara mı düştünüz? Buradan Ak Partililere soruyorum: İçinize siniyor mu? 'Kazandık' diyor musunuz?”

ŞAHAN’A İKİNCİ TUTUKLAMA

"Kent uzlaşısı" soruşturmasından 6 aydır tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, hakkında önceki gün İBB soruşturmasında 2’nci kez tutuklama kararı verildi. Şahan, İBB’ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasına dahil edilerek "icbar suretiyle irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" iddiasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Şahan hakkında bir tutuklama kararı daha verildi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Resul Emrah Şahan, "6 saat süren sorguda bana sorulan her şey, Şişli’nin, İstanbul’un, milletimizin hakkını koruyan kamusal hizmet anlayışımızla ilgiliydi. Her soruya içim rahat, aynı sorumluluk duygusuyla, gururla cevap verdim. Tutukluluk kararı baştan verilmiş bir sorguda, başka ne bekleyebilirlerdi?" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Emrah Şahan’ın "İBB Soruşturması" kapsamında da tutuklanmasına tepki gösterdi. Çelik, "Her şey gözümüz önünde yaşanıyor, yargının nasıl bir sopaya dönüştürüldüğünü herkes görüyor’’ dedi.

ADANALI GENÇLER İSTANBUL’A ULAŞTI

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuklanıp görevlerinden uzaklaştırılan diğer CHP’li belediye başkanları için Adana’dan Silivri’ye yürüyüş başlatan CHP’li gençler, İstanbul’a ulaştı.

CHP Adana Gençlik Kolları üyelerini Tuzla Marina’da CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri karşıladı. Burada açıklama yapan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, şunları söyledi: "Bugün arkadaşlarımızla birlikte bu yürüyüşün bir eşlik edeni olarak yürüyüşün tamamlanacağı noktaya doğru hareket edeceğiz. Biz bu mücadeleyi gönlünde hisseden tüm gençler olarak Adana Gençlik Örgütü’nün bu mücadelesiyle gurur duyuyoruz. Bizler de bu mücadelenin en büyük temsilcileri olarak bu sürece devam edeceğiz."

BEYKOZ AKP’YE GEÇTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AKP'ye geçti. Gürzel'in parti rozetini, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Haliç Kongre Merkezi'nde AKP Teşkilat Akademisi Kapanış programında konuşan Erdoğan, Gürzel'e parti rozetini takmadan önce şunları söyledi: "Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu dokuz yeni isim partimize katıldı. Önceki gün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızda Konya Seydişehir ile Emirgazi Belediye başkanlarımıza rozetlerini taktık. Bugün de Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Kendilerine aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Beykoz'a hizmet yolunda Cenabı Allah'tan üstün başarılar diliyoruz."