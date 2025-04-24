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İstanbul’da 3.7 büyüklüğünde deprem

İstanbul Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Güncel
  • 24.04.2025 18:02
  • Giriş: 24.04.2025 18:02
  • Güncelleme: 24.04.2025 18:10
İstanbul’da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

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