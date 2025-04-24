İstanbul’da 3.7 büyüklüğünde deprem
İstanbul Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD, Silivri açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.78 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-04-24
Saat:17:52:53 TSİ
Enlem:40.84083 N
Boylam:28.30028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/V9fX4Kz5Ht@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.