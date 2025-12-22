İstanbul’da 3 ilçede 19 saatlik su kesintisi

İSKİ Kıraç Terfi Merkezi’nde yapılacak kapasite artırımı ve revizyon çalışmaları nedeniyle, yarın (23 Aralık 2025 Salı) saat 09.00’dan 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 04.00’e kadar 3 ilçede su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıraç Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek kapasite artırımı ve revizyon çalışmaları kapsamında, bu merkezden beslenen isale hatlarında da iyileştirme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle yarın (23 Aralık 2025 Salı) saat 09.00 ile 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 04.00 arasında İstanbul’un Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde belirlenen mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacak.

KESİNTİNİN YAŞANACAĞI MAHALLELER

Yapılacak çalışmaların, bölgenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının daha sağlıklı karşılanabilmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve bölgeler şöyle sıralandı:

"Esenyurt İlçesi: Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet Mahalleleri.

Beylikdüzü İlçesi: Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci Mahalleleri.

Büyükçekmece İlçesi: Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000, Çakmaklı, Cumhuriyet (üst kotları) ve Atatürk (üst kotları) Mahalleleri."