İstanbul’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İstanbul'da 3 farklı ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen operasyonlarda 1 kilo 634 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde 3 ilçede şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 634 gr metamfetamin, 26 kök Hint keneviri, 112 uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 16 bin 290 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.