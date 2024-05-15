İstanbul’da 50 ayrı olaya karışıp mekan kurşunlayan 117 kişi tutuklandı

İstanbul’da yılbaşından bu tarafa mekanlara ateş eden mala zarar verip iş yeri sahiplerinden haraç almaya çalışan 182 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşından bu tarafa 50 ayrı kurşunlama olayını aydınlattı. Konularla bağlantılı olan tam 182 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 117’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.



Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına aldıkları şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 3 adet AK-47, 51 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet otomatik tabanca, 2 Adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Ayrıca 2 adet "sallama" olarak tabir edilen bıçak, toplamda bin 418 adet fişek, 14 adet çelik yelek, 2 adet kar maskesi, 2 adet sahte plaka, 53.5 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet dürbün, 1 adet miğfer, 60 adet şarjör, 2 adet olayda kullanılmış motosiklet ele geçirildi.