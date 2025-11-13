İstanbul’da 84 noktada hız limiti güncellendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım ayı toplantısını Feshane’de bulunan Art İstanbul Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

Toplantıda İstanbul geneli trafik işaret levhalarının sadeleştirmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin yenilenmesi teklifi görüşüldü. 84 noktada hız limiti oybirliğiyle güncellendi.

"84 YOL GÜZERGAHINDA 1168 NOKTADA TESPİT YAPILDI"

Hız limiti ile ilgili çalışmalara ilişkin bilgi veren Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, "Çalışma 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde özetle, karayollarındaki hız sınırlarının yeniden değerlendirilerek yol yapısı üzerinde hız sınırlarını belirleyen işaretlerin gerekliliği ve konumunun incelenip, ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması, çalışmalarının ivedilikle yapılıp sonuçlanması talebi üzerine başlatıldı. Valilik makamı tarafından bu konuyla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Çalışma kapsamında yine genelgede belirtilen belediyelerin bakım ve onarımından sorumlu olduğu, taşıma kapasitesi yüksek yollar tanımına uygun olarak komisyonun belirlemiş olduğu çalışma grubu marifetiyle belirlenen toplam 84 yol güzergahında bin 168 noktada tespit yapıldı" dedi.

“SAHA ÇALIŞMALARI 31 ARALIK 2025’E KADAR TAMAMLANACAK"

İstanbul genelinde büyük bir çalışma yapıldığını belirten Oğul, "Bu tespitler sonucunda hız limitleri yeniden belirlendi. Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam bin 105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. Büyük bir çalışma İstanbul genelinde. Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

HIZ LİMİTİ DEĞİŞEN YERLER

Buna göre, hız limiti Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 70; Tantavi, Vecdi Diker ve Halit Ulukurt tünellerinde 90, Basın Ekspres Yolu'nda 110, Mahmutbey Caddesi'nde 90, Avrupa Yakası Sahil Yolu Florya Kavşağı-Çatladıkapı arasında 90, Sahil Yolu Kennedy Caddesi'nde ise 70 oldu.