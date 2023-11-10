İstanbul’da ara tatil heyecanı

İlk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili başladı. İstanbul Başakşehir’de bulunan bir ortaokulda da öğrenciler son ders zilinin çalmasıyla ara tatile çıktı.

Sabah saatlerinde okullarına giden öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime 1 haftalık ara verdi. İstanbul’da, Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu’nda son ders zilinin çalmasıyla bahçede toplanan öğrenciler İstiklal Marşı’nı okudu.

Okul müdürü ve öğretmenleri öğrencilere tavsiyelerde bulunurken yapılan törenin ardından öğrencilerin ara tatil heyecanı başlamış oldu.