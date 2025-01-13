İstanbul’da arp sesleri

Deniz Burak BAYRAK

İstanbul bu hafta müzik dünyasının en nahif enstrümanlarından birine, ‘arp’a odaklanan bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl, 2009 yılında bir uçak kazasında yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve Arp Sanat Dalı Başkanı, dünyaca ünlü arp sanatçısı ve pedagog Ceren Necipoğlu anısına düzenlenen festivalin 2’ncisi gerçekleştirilecek.

Festival, BBC Senfoni Orkestrası’nın 28 yıllık emekli baş arpisti ve Londra Kraliyet Müzik Akademisi Onursal Araştırma Üyesi Sioned Williams’ın 14 Ocak Salı akşamı İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu’nda düzenlenen özel davette vereceği konserle başlayacak. Konserlerin yanı sıra iki farklı yaş kategorisinde arp yarışmaları, oda müziği yarışmaları, ustalık sınıfları, söyleşiler ve çalıştayların yer aldığı program, 19 Ocak Pazar akşamı AKM Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek ödül töreni ve Arpanatolia’nın vereceği kapanış konseriyle sona erecek.

KIYMETLİ BİR ARAÇ

Arpın yakın zamana dek toplumun her kesimince bilinen bir çalgı olmadığını, teknolojinin ilerlemesi ile insanların daha çok karışısına çıktığını söyleyen sanatçının ablası Ayşe İmre Tüylü, “Ama arpın herkesçe tanınmasında ne yazık ki Ceren’in kaybı çok etkili oldu. Türkiye, arpı âdeta Ceren’in trajik vefatıyla tanıdı. Ceren’in hayattaki en büyük arzularından biri arpı ve müziğini hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmaktı; bizler de şimdi onun bu hayalini gerçekleştirebilmenin, Ceren’in çok arzu ettiği bir şeyleri onun adına yapabilmenin sınırsız gayreti içindeyiz.

Bu anlamda festivalin çok kıymetli bir araç olduğuna inanıyorum” diyor.

TİCARİ AMAÇ GÜTMEDİK

Festivalin üç önemli konseri ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşturulacak. Necipoğlu’nun konserlerin ücretsiz olmasını çok önemsediğini söyleyen Tüylü şöyle değerlendiriyor: “Maddi gücü yeterli olmayan genç sanatçıların desteklenmesini isterdi hep. Biz de onun bu misyonuna sahip çıktık ve hiçbir ticari amaç gütmeyerek bireysel çabalarımızla ve çok kıymetli destekçilerimizin katkılarıyla festivali hayata geçirebildik. Bu festivalin daha geniş kitlelere ulaşması bakımından da çok önemli.”

Festival programı ise şöyle:

• Ece Yavaş & Florence Sitruk - 15 Ocak Çarşamba-19.00/AKM Çok Amaçlı Salon

• Giedra Julija Tutkuté & Kalle Peura-17 Ocak Perşembe-19.00/AKM Çok Amaçlı Salon

• ‘Ceren Necipoğlu Doğum Günü Özel Konseri’ Şirin Pancaroğlu & Anne-Sophie Bertrand - 18 Ocak Cumartesi-20.00/Pera Müzesi