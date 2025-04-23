İstanbul’da artçı sarsıntılar sürüyor: 50'den fazla deprem gerçekleşti

Marmara'da sabah saatlerinde yaşanan artçı depremlerin sayısı 51'e ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), internet sitesinde İstanbul'da yaşanan depremlere ilişkin verileri anlık yayınlamaya devam ediyor.

Yayınlanan verilere göre, bugün sabah saat 09.13 itibarıyla artçı depremler yaşanmaya başladı.

Depremlerin merkez üssü İstanbul'un Silivri ve Büyükçekmece olarak kaydedildi.

Meydana gelen 51 depremin büyüklüğü 2.0 ile 6.2 arasında değişiyor.

6.2 büyüklüğündeki Silivri merkezli deprem Ankara başta olmak üzere çok sayıda kentte hissedildi.

Yaşanan depremlere ilişkin veriler şöyle: