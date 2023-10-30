İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 19’un altına düştü

Kurak günler geçiren mega kent İstanbul'da, barajlardaki su oranı gittikçe düşüyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 18.88 oldu.

İstanbul'da yeterli yağışların olmaması ve bilinçsiz su kullanımı barajlardaki su seviyesini hızla düşürmeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre dün 19,13 olan barajlardaki ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 18,88’e düştü.

Barajlardaki son durum

• Alibey Barajı yüzde 20.2



• Büyükçekmece Barajı yüzde 3.86



• Darlık Barajı yüzde 30



• Istrancalar Barajı yüzde 23.93



• Kazandere Barajı yüzde 7.06



• Elmalı Barajı yüzde 14.67



• Ömerli Barajı yüzde 40.57



• Pabuçdere Barajı yüzde 3.73



• Sazlıdere Barajı yüzde 3.76



• Terkos Barajı yüzde 8.62